Volker ledet den amerikanske sentralbanken under presidentene Jimmy Carter og Ronald Reagan fra 1977 til 1987.

Han har i ettertid fått mye av æren for at USA fikk bukt med høy inflasjon under hans tid som sentralbanksjef. Han sørget også for omfattende reformer på Wall Street.

Ifølge flere amerikanske medier døde han søndag.

