Finland har fått verdens yngste regjeringssjef

Marin leder en koalisjonsregjering som foruten hennes eget parti Sosialdemokratene består av fire partier, alle ledet av kvinner, tre av dem i alderen 32 til 34 år.

Finlands nye statsminister ble født i Helsingfors i 1985, vokste opp i småbyen Pirkkala og bord nå i Tampere sammen med ektemannen Markku Raikkonen og lille Emma som ble født i fjor.

Den nye statsministeren har i intervjuer fortalt at hun elsker rock, ikke minst det amerikanske bandet Rage Against the Machine, og hun lytter også gjerne til klassisk hardrock, funk og gammel hiphop, ifølge avisa Tamperelainen.

Vanskelig oppvekst

Sanna Marin har også fortalt om en tidvis vanskelig oppvekst med en alkoholisert far. Foreldrene ble skilt da hun var liten og moren innledet senere et forhold til en annen kvinne, noe som resulterte i stigmatisering.

I 2014 ble hun valgt til nestleder for Sosialdemokratene og året etter fikk hun plass i den finske nasjonalforsamlingen.

I 2017 tok hun en master i administrasjon og ledelse ved universitetet i Tampere og i juni i fjor ble hun utnevnt til transport- og kommunikasjonsminister i statsminister Antti Rinnes koalisjonsregjering.

Mistet støtte

Rinne leverte for én uke siden sin egen og regjeringens avskjedssøknad, etter at den ene koalisjonspartneren – Centerpartiet – trakk sin støtte.

Bakgrunnen for regjeringskrisen var en arbeidskonflikt i det svenske postvesenet, som har vært preget av stor uro som følge av omorganisering.

Sana Marin overtar tittelen som verdens yngste statsminister fra ett år eldre Oleksiy Honcharuk i Ukraina, men kan snart miste den igjen.

33 år gamle Sebastian Kurz i Østerrike var verdens yngste statsminister til han ble felt av et mistillitsforslag i mai. Etter valget i september fikk han imidlertid på nytt i oppdrag å danne regjering, og han har siden forsøkt å samle en koalisjon. Lykkes han, havner Sanna Marin på andreplass.

