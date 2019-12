Opprørere til angrep mot presidentpalass og hotell i Somalia

utenriks

Fem tungt bevæpnede opprørere gikk først til angrep på sikkerhetsstyrker ved det tungt bevoktede presidentpalasset i sentrum av byen, ifølge politiet.

De to påfølgende timene var det kraftig skuddveksling og granateksplosjoner, og det var også skyting ved SYL-hotellet like ved.

– Jeg kan ikke bekreftet det, men det ser ut som at hotellet utsettes for et terrorangrep, sier Abdirahman Adan i sikkerhetsmyndighetene.

En politimann opplyser at sikkerhetsstyrkene nedkjempet opprørerne før de kom seg inn i hotellet.

SYL-hotellet har gjentatte ganger vært gjenstand for angrep fra den ytterliggående islamistiske opprørsgruppa al-Shabaab. Gruppa har også tatt på seg ansvaret for tirsdagens angrep, ifølge en lokal radiostasjon.

– Det vi vet så langt, er at to hotellvakter, en islamistkriger, en regjeringsansatt og en sivil er bekreftet drept i angrepet, sier politimannen Ahmed Bashane til nyhetsbyrået DPA.

(©NTB)