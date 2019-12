Flere skadd i brann på hangarskip i Murmansk

utenriks

Sju av de skadde får intensivbehandling, ifølge ikke navngitte kilder i russiske nødetater. En talsmann for den russiske marinen opplyste tidligere torsdag at to av mannskapet som befant seg om bord i hangarskipet da brannen brøt ut, ble skadd.

Brannen oppsto under vedlikeholdsarbeid. Interfax meldte først at tre menn var savnet. Senere ble det meldt at to av de tre savnede var funnet i live, men også den siste ble hentet ut, ifølge talsmannen.

Ifølge skipsverftet der hangarskipet ligger, var det også sivilt personell om bord i Admiral Kuznetsov da brannen brøt ut.

Admiral Kuznetsov er Russlands eneste hangarskip og er flaggskip i den russiske marinen. Det 300 meter lange fartøyet ble sjøsatt i 1985, men det ble tatt i bruk først ti år senere.

Skipet ble for noen år siden brukt i Middelhavet som base for russiske angrep mot syriske opprørere.

Siden 2017 har Admiral Kuznetsov ligget ved kai i Murmansk for reparasjon og vedlikehold, og i oktober i fjor ble det påført nye skader da en kran veltet ned på dekket.

Torsdagens brann brøt ifølge russiske medier ut under sveising i ett av skipets motorrom og dekket på det meste et område på rundt 120 kvadratmeter.

