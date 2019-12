Justiskomiteen i Representantenes hus har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump

utenriks

Justiskomiteen sender tiltalen videre til plenumsforsamlingen, der det er ventet at den vil legges fram for en avstemning neste uke.

De 23 demokratene i komiteen stemte for tiltalebeslutningen, mens de 17 republikanerne stemte imot. Møtet varte i kun 10 minutter.

Forut for avstemningen hadde komiteen holdt en 14 timer lang debatt torsdag, der republikanerne blant annet forsøkte å endre artiklene i tiltalen. Alle forslagene ble avvist av Demokratene.

Tiltalen mot Trump består av to punkter. I det ene punktet anklages han for maktmisbruk, i det andre for å hindre Kongressens etterforskning.

Demokratene har også flertall i plenumsforsamlingen.

Selve riksrettssaken vil eventuelt foregå i Senatet, der Republikanerne har flertall.

(©NTB)