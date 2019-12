Sturgeon: Skottene har rett til ny folkeavstemning

utenriks

Nicola Sturgeon sier Johnson ikke har noen rett til å stille seg i veien for en ny folkeavstemning og henviser til den solide oppslutningen det skotske nasjonalistpartiet SNP fikk i torsdagens valg.

Sturgeon kan sende 48 representanter til Underhuset, 13 flere enn partiet hadde før torsdagens valg.

Det konservative partiet i Skottland gikk derimot på et nederlag og mistet over halvparten av sine mandater, fra 13 til seks.

Sturgeon sier resultatet fornyer og forsterker mandatet for en ny folkeavstemning.

– Du, som lederne for et beseiret parti i Skottland, har ingen rett til å stå i veien. Skottlands folk har talt. Tiden er inne for at vi selv bestemmer vår framtid, sa hun med klar adresse til Johnson i en tale i Edinburgh fredag.

Et flertall av skottene stemte for å bli værende i EU i folkeavstemningen i 2016. I folkeavstemningen om selvstendighet i 2015 ble det et knapt flertall mot selvstendighet fra resten av Storbritannia.

