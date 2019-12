utenriks

Den britiske statsministeren var lørdag på besøk i den tradisjonelle Labour-bastionen Sedgefield i nordøst-England, der De konservative vant en historisk seier i torsdagens valg.

Her lovte han at en avstemning om brexitavtalen vil skje før jul. Ettersom toryene nå har et solid flertall i det nye Parlamentet, ventes det at avstemningen vil bli en formalitet.

Avtalen innebærer at Storbritannia forlater EU innen 31. januar.

Det nye Parlamentet trer sammen for første gang trolig på tirsdag.

(©NTB)