Elvestuen lettet over resultatet i Madrid

utenriks

Elvestuen sier det har vært vanskelige klimaforhandlinger i Madrid.

– Vi er i en klimakrise, og vedtakene på dette klimatoppmøtet svarer ikke på den radikale omstillingen verdens land må ta ansvar for, sier han.

Han mener resultatet i Madrid rett nok ble bedre enn det så ut til for et par dager siden, da konferansen etter planen skulle ha vært over.

– Jeg er lettet over at resultatet ble bedre enn det så ut til tidligere i uka. Samtidig er det ikke bra at regelverket for kvotehandel også denne gangen ble utsatt, sier klimaministeren.

– Det er likevel ikke i nærheten av å være tilstrekkelig for å nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, sier Elvestuen.

Han gleder seg likevel over at sluttdokumentet som ble vedtatt i Madrid søndag, oppfordrer landene til å skjerpe sine klimamål.

– Nå handler det om å følge opp dette. Norge skal forsterke sitt mål og arbeider for å heve målet til 55 prosent utslippsreduksjoner i 2030 sammen med EU, sier Elvestuen.

– Disse forhandlingene har vist at det blir en utfordring å få med de store utslippslandene. Å legge trykk på dem blir derfor en viktig oppgave fram mot klimatoppmøtet i Glasgow neste år, sier han.

(©NTB)