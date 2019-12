Røde Kors: Et svik mot de fattigste

utenriks

– Manglende klimaenighet er et svik mot de fattigste, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Det internasjonale samfunnet har plikt til å gjøre alt som kan gjøres for å gjøre mennesker og lokalsamfunn i utsatte områder best mulig forberedte på å takle både alvorlige naturkatastrofer og mer omfattende endringer som følge av klimaendringer, legger han til.

I en fersk rapport fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen anslås det at 200 millioner mennesker hvert eneste år kan komme til å ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte katastrofer i 2050, hvis det ikke gjøres noe for å redusere klimautslippene.

(©NTB)