Boeing vurderer kutt eller stopp i produksjonen av 737 MAX

utenriks

En avgjørelse om kutt eller stopp i produksjonen kan komme mandag, opplyser kilder til The Wall Street Journal.

Årsaken er usikkerheten rundt når flytypen 737 MAX blir satt inn i ordinær drift. Ifølge WSJ er en pause i produksjonen det mest sannsynlige alternativet når styret til flyprodusenten møtes i Chicago.

Forslaget om en pause kommer etter at luftfartsmyndigheten i USA advarte selskapet om at det var for optimistisk med tanke på når flyene kunne bli godkjent.

I november meldte Boeing at 737 MAX-flyene ville være på vingene igjen i januar 2020. Det tidligere anslaget var desember.

Boeing 737 MAX var Boeings mestselgende flymodell fram til de to ulykkene i oktober i fjor og mars i år der til sammen 346 mennesker omkom. Ulykkene førte til at om lag 370 slike fly nå står på bakken verden over i påvente av en løsning.

