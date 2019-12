Guterres sier asylinstituttet er under angrep

utenriks

– I en tid der asylsøkeres rettigheter er under angrep, der så mange dører er lukket for flyktninger og så mange barn på flukt interneres og skilles fra familien, må vi støtte opp under menneskerettighetene, sa Guterres på FNs globale flyktningforum i Genève tirsdag.

– På tide å gi slipp

Over 1.000 representanter fra regjeringer, næringsliv og organisasjoner deltar på høynivåkonferansen, som holdes ett år etter at FNs flyktningavtale kom på plass. Delegatene skal diskutere implementeringen av avtalen. Målet er å lette byrden for land som tar imot flyktninger, bidra til at flyktningene kan bli mer selvhjulpne og sikre lovlige migrasjonsruter.

– Det er på tide å gi slipp på en modell basert på hjelp som ofte setter flyktningers liv på vent i tiår, der de holdes i leirer og lever fra dag til dag uten å kunne utvikle seg og bidra til samfunnet, sa Guterres.

Bred allianse

FN anslår at 71 millioner mennesker i verden er fordrevne, og at 25 millioner av dem lever som flyktninger utenfor hjemlandet.

– I en urolig verden ser 25 millioner til oss for å finne løsninger. Med 71 millioner mennesker revet opp fra sine hjem, er det på tide med en omstart, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. Han ber regjeringen, bedrifter, utviklingsinstitusjoner, bistandsmiljøet, idrettsorganisasjoner og andre stille opp i en bred allianse.

