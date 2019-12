Underhuset valgte leder og tas i ed

utenriks

De konservative fikk et solid flertall sist torsdag og skal oppfylle løftet om å ta landet ut av EU. Men det er altså en protokoll som skal følges før man kan ta fatt på den konkrete politikken.

Første post på programmet var å besøke Overhuset, som overbrakte dronningens ønske om at Underhuset velger en leder. Valget ledes av husets lengstsittende medlem. Det er for tiden Peter Bottomley, som har sittet i Underhuset siden 1975, fire år før Margaret Thatcher ble statsminister.

Raskt valg

Som ventet stilte Lindsay Hoyle til nyvalg, bare halvannen måned etter at han tok over etter den karismatiske og kontroversielle John Bercow. Uten motkandidater, var valget unnagjort i løpet av noen minutter. Tradisjonen tro, strittet han motvillig imot da han ble ført opp til lederens opphøyde plass i enden av salen.

– Uten å ville snakke stygt om dem som ikke er her lenger, vil jeg si at dette er et mye bedre Parlament enn det forrige, sa statsminister Boris Johnson da han fikk ordet av Hoyle. Valget sist torsdag sikret hans konservative parti rent flertall med 365 plasser.

– Og på fredag skal vi …, sa Johnson. Først etter en lang kunstpause fullførte statsministeren setningen med noe han påpekte at selv den dyrekjære Hoyles papegøye kunne gjettet:

– Få brexit unnagjort.

Både Johnson og Labour-leder Jeremy Corbyn gratulerte Hoyle med valget.

Tas i ed

Etter valget av leder, skal parlamentarikerne tas i ed. Med 650 medlemmer, vil det ta resten av tirsdagen og fortsette onsdag.

Torsdag er det klart for trontale, bare en drøy måned etter at dronningen sist redegjorde for regjeringens planer. Dagen etter det igjen er det altså duket for debatt om utmeldingsavtalen med EU, og veien ligger åpen for at Boris Johnson kan lede landet ut av EU innen 31. januar.

