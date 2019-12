Flere titall personer dømt for politisk massakre på Filippinene

utenriks

Til sammen ble 28 hovedtiltalte torsdag dømt til livstid eller 40 år i fengsel uten prøveløslatelse. Blant disse var flere personer som tilhører den politiske klanen Ampatuan.

I tillegg ble 15 personer dømt til minst seks år i fengsel for medvirkning til drapene. Blant disse er både lokale politifolk og medlemmer av Ampatuan-klanens milits.

Ampatuan-klanen skal ha planlagt massakren i flere måneder før den fant sted i Maguindanao-provinsen 23. november 2009. 58 mennesker ble trolig drept i massakren, blant dem 32 journalister. Dommen gjaldt imidlertid 57 drap, ettersom ett av likene aldri ble funnet.

Ville stanse politisk motstander

Bakgrunnen for massakren var Ampatuan-klanens ønske om å hindre politikeren Esmael Mangudadatu fra å stille ved guvernørvalget i Maguindanao i 2010. Ampatuan-familien hadde i lang tid hatt politisk kontroll over provinsen.

Andal Ampatuan Jr. var blant dem som torsdag ble dømt. Han ledet ifølge retten over 200 væpnede personer som under massakren i 2009 blokkerte veien for en kolonne på sju biler.

Totalt 20 av Mangudadatus slektninger var i kolonnen, inkludert kona og to søstre. De var i Maguindanao for å registrere Mangudadatus kandidatur til guvernørvalget.

Også flere av Mangudadatus advokater, mange støttespillere og journalister var i følget.

Takket dommeren

Etter at de ble stoppet, ble de ledet til en nærliggende høyde. Der ble de 58 personene likvidert. Blant de drepte var også seks tilfeldige sivile som hadde blitt stoppet.

Mer enn 50 tiltalte er blitt frikjent i saken, inkludert fire medlemmer av Ampatuan-klanen.

Esmael Mangudadatu, som i dag sitter i nasjonalforsamlingen, takket etter domsavsigelsen dommer Jocelyn Solis Reyes for at de hovedtiltalte ble funnet skyldig.

– Det var vår bønn, sa Mangudadatu.

(©NTB)