Den siste uka har titalls tusen indere demonstrert rundt om i landet mot en ny statsborgerskapslov som kritikere mener diskriminerer muslimer.

I byen Mangalore ble to menn på 23 og 49 år drept da politiet åpnet ild under protestene torsdag, opplyser polititalsmann Qadir Shah. Myndighetene har innført portforbud i flere deler av byen, tilføyer han.

Lokale helsemyndigheter opplyser at fire andre behandles for skuddskader på et sykehus i Mangalore.

