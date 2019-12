utenriks

Bailey er i dag leder for det britiske finanstilsynet, Financial Conduct Authority.

Han skal dermed styre sentralbanken gjennom brexit. Han tar over etter Mark Carney 16. mars.

– Jeg gleder meg over å kunngjøre at Bank of Englands neste leder er Andrew Bailey. Han er uten tvil den rette til å lede banken når vi skal forme en ny framtid utenfor EU, sier den britiske finansministeren Sajid Javid.

