Dødstallene stiger etter nye sammenstøt i India

utenriks

De siste dødsfallene skjedde i Uttar Pradesh, der nesten 20 prosent av delstatens 200 millioner innbyggere er muslimer.

Fire av demonstrantene døde av skuddskader og ble fraktet til sykehus i Meerut i det nordlige India fredag.

– Vi skal gjennomføre obduksjon for å slå fast den nøyaktige dødsårsaken, sier Meerut-distriktets helsesjef Rajkumar, som kun oppgir ett navn, til AFP. Han sier de fire var påført skuddskader.

Fem politifolk ble såret, tre av dem med skuddskader, ifølge ham.

En annen demonstrant døde av skuddskader i Bijnor-distriktet, mens dødsårsaken til en sjette demonstrant ikke er kjent, opplyser en lokal polititjenestemann.

Torsdag ble tre demonstranter skutt og drept av politiet i Lucknow nord i India og Mangalore sør i landet.

Den siste uken har det vært flere demonstrasjoner mot den nye loven. Til sammen er 4.000 pågrepet. Fredag innførte politiet forbud mot demonstrasjoner i New Delhi og andre byer for tredje dag på rad.

Statsborgerskapsloven åpner for at tusenvis av innvandrere fra nabolandene Afghanistan, Pakistan og Bangladesh kan få statsborgerskap. Men loven gjelder ikke for muslimer, kun for personer som tilhører en minoritet i de tre landene.

(©NTB)