Falsk alarm utløste evakuering av julemarked i Berlin

Berlin-politiet melder på Twitter lørdag kveld at evakueringen gikk rolig for seg før politiet satte i gang søk på Breitscheidplatz og i Kaiser-Wilhelm-Gedächtningskirke like ved. Også en julekonsert inne i kirken ble avbrutt som følge av hendelsen.

19. desember 2016 ble tolv mennesker drept og over 50 såret i et lastebilangrep på julemarkedet.

Flere tyske medier skrev uten kildehenvisning at to menn var pågrepet i forbindelse med lørdagens politiaksjon, men det var ingen pågripelser.

Senere opplyste politiet at de to mennene hadde tiltrukket seg oppmerksomhet på grunn av hvordan de oppførte seg, ifølge nyhetsbyrået DPA. Den tidlige mistanken om at det forelå en arrestordre for en av dem, viste seg å være grunnløs og skal ha skyldtes at navnet hans lignet på navnet til en ettersøkt person.

Rundt 350 politifolk ble satt inn i innsatsen, og politiet sier de reagerte som de gjorde på grunn av julemarkedets historie.

