Angrepene skjedde omtrent samtidig, melder den syriske statskanalen og landets oljedepartement lørdag morgen.

Ingen har foreløpig tatt ansvar for angrepene, som blant annet rammet et oljeraffineri i Homs, det ene av kun to oljeraffinerier i landet.

Syria har i flere måneder vært rammet av drivstoffmangel som følge av vestlige sanksjoner som hindrer import.

