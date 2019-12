Titusenvis flykter fra kampene i Idlib

utenriks

Siden starten av desember har områder i provinsen Idlib nordvest i Syria vært mål for syriske og russiske luftangrep. Kampene har blusset opp de siste dagene, og det har forsterket en allerede akutt humanitær situasjon, sier FN.

– Opp mot 60.000 mennesker har blitt fordrevet nordvest i Syria de siste ukene, i hovedsak fra provinsen Idlib, sier talskvinne Danielle Moylan for FNs nødhjelpskontor OCHA i Syria.

Flere tusen andre venter på at kamphandlingene skal avta, slik at de kan flykte. Siden midten av desember har luftangrepene og beskytningen mot opprørsbastionen økt.

Mer enn 400 luftangrep har blitt gjennomført i sivile områder de siste 24 timer, meldte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) fredag.

På et døgn er over 80 mennesker drept i kamper i Syrias siste opprørsbastion, til tross for at FN ber om en nedtrapping, opplyste SOHR. De fleste av de drepte er jihadister, opprørere og soldater alliert med president Bashar al-Assad.

(©NTB)