Duket for ny runde i Kroatias presidentvalg

utenriks

Tidligere statsminister Milanovic ligger i tet med nær 30 prosent av stemmene i presidentvalget, mens sittende president Kolinda Grabar-Kitarovic får nesten 27 prosent. Det var resultatet da ni av ti stemmer var telt opp søndag kveld.

Milanovic og Grabar-Kitarovic skal altså etter all sannsynlighet møtes i en ny valgrunde 5. januar.

Valget skjer bare dager før Kroatia tar over presidentskapet i EU for første gang.

En tredje kandidat, den populære sangeren Miroslav Skoro, gjorde som ventet også et godt valg. Han ligger an til å få omtrent 24 prosent av stemmene, noe som ikke er nok til å få være med i neste valgrunde. Skoro har tidligere sittet i nasjonalforsamlingen for det borgerlige regjeringspartiet HDZ, men stilte nå som uavhengig.

Selv om hun havnet som nummer to i første runde, regnes president Grabar-Kitarovic av flere analytikere som favoritt i neste omgang, fordi flere av de mer høyreorienterte kandidatene ikke lenger er med i kappløpet. I sin tale til velgerne oppfordret hun folket til å samle seg bak hennes kandidatur i neste runde.

Milanovic sa på sin side at han også har troen på seier. Han oppfordret til en sivilisert valgkamp, uten stridigheter, med referanse til den tradisjonelt dype splittelsen mellom høyre- og venstresiden i kroatisk politikk.

Presidentskapet i Kroatia er stort sett en seremoniell rolle, men presidenten kontrollerer formelt hæren og representerer landet utenlands.

(©NTB)