utenriks

Sju islamistiske ekstremister ble drept i angrepet, som fant sted i helgen, opplyser det franske forsvarsdepartementet mandag.

Frankrike slutter seg dermed til en liten gruppe land, deriblant USA, som bruker droner i militære angrep.

Angrepet kommer om lag to måneder etter at 13 franske soldater omkom da to franske militærhelikoptre kolliderte i Mali. Det var det største tapet av franske soldater på nærmere 40 år.

