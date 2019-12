Iran trapper opp aktiviteten ved tungtvannsreaktor

utenriks

Opptrappingen er ikke et brudd på atomavtalen, men trolig et forsøk på å legge mer press på europeiske land. Iran vil at de gjør mer for at Iran skal kunne omgå amerikanske sanksjoner og igjen eksportere olje og andre varer.

Ifølge Irans atomsjef Ali Akbar Salehi har Iran tatt i bruk et alternativt kretsløp ved atomanlegget Arak, noe som fører det iranske atomprogrammet nærmere et nivå der atomprogrammet kan brukes til å utvikle atomvåpen.

Iran insisterer på at atomprogrammet kun har fredelige formål.

I 2015 inngikk Iran en avtale med seks stormakter som skulle sikre at Iran ikke bruker sitt atomprogram til militære formål. Men i fjor trakk USA seg fra avtalen. Siden har Iran gradvis trappet opp atomprogrammet igjen.

Tungtvann bidrar til å kjøle ned reaktorer. Samtidig fører prosessen til at det blir produsert plutonium, som potensielt kan brukes i atomvåpen.

(©NTB)