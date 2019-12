Minst 18 nye drap i fengsel i Honduras

utenriks

Ifølge lokale medier er det fengselet El Porvenir som er åsted for sammenstøtene denne gangen, og bringer dødstallene opp i minst 36 på under 48 timer.

Meldingen kommer dagen etter at innsatte i et fengsel i Tela i Atlántida-regionen i Honduras drepte minst 18 personer og såret 16 andre, ifølge myndighetene i landet, i et opprør der flere av de innsatte skal ha hatt skytevåpen.

Honduras erklærte unntakstilstand for fengselssystemet i landet for flere dager siden.

Fengselsledelsen ble erstattet med en spesialkomité bestående av militært personell og politibetjenter. Overgangen til den nye ledelsen var ikke fullført da opptøyene brøt ut i Tela, ifølge José Coello, talsmann for det nye fengselssystemet.

Overtakelsen av fengslene skal skje over seks måneder. Myndighetene skal etter planen bruke anledningen til å rydde opp i korrupsjonen og voldsbruken i fengselssystemet.

