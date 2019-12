USA mener dommen etter drapet på Khashoggi er viktig

utenriks

Fem personer ble mandag dømt til døden for drapet, som skjedde etter at den saudiarabiske journalisten gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober i fjor.

Tyrkia og menneskerettsgrupper har slaktet dommen, mens en tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet kaller den for «et viktig skritt» for å stille de skyldige til ansvar.

Vedkommende sier også at USA har lagt press på Saudi-Arabia for at landet skal ha en mer åpen rettsprosess og for at alle de skyldige skal stilles til ansvar.

