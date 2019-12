Asiatiske ledere diskuterte Nord-Koreas atomvåpen

utenriks

Tirsdag møttes Kinas statsminister Li Keqiang, Japans statsminister Shinzo Abe og Sør-Koreas president Moon Jae In i Chengdu i Kina. Temaet var blant annet Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– De tre landene vil fortsette å samarbeide for å finne en politisk løsning på problemet, sa Li under en pressekonferanse.

Moon understreket på sin side at en fredelig sameksistens mellom Nord- og Sør-Korea vil være i alle de tre landenes interesse.

Forhandlingene mellom USA og Nord-Korea om en atomnedrustningsavtale har stått stille siden begynnelsen av året.

Nord-Korea kunngjorde nylig at landet vil by på en «julegave» dersom USA ikke kommer med innrømmelser i de fastlåste samtalene. Uttalelsen tolkes som en dårlig skjult trussel og et varsel om en ny atomprøvesprengning eller rakettest.

(©NTB)