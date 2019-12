Dødstallet stiger etter bussulykke i Indonesia

utenriks

Bussen kjørte av veien og krasjet ned i en 150 meter dyp kløft i Sør-Sumatra like før midnatt mandag. Bussen endte opp i en elv i bunnen av kløften.

Politiet opplyser onsdag at én omkommet person ble funnet sent tirsdag. Dødstallet er dermed steget til 28 mennesker. Åtte av de døde er barn.

– Vi har identifisert 27 av de døde, og bare én av de døde er fremdeles uidentifisert. Offeret er en kvinne, sier talsmann Dolly Gumara fra det lokale politiet.

Redningsarbeidere opplyser at 13 personer er hentet ut av kløften og at det fremdeles søkes etter omkomne i frykt for at de kan ha blitt ført bort av elven.

