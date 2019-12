Ukraina og separatister utvekslet 200 fanger

utenriks

– Den gjensidige utvekslingen av fanger er avsluttet, skriver kontoret til Ukrainas president på Twitter søndag ettermiddag.

Ifølge presidentkontoret i Kiev har ukrainske myndigheter mottatt 76 fanger.

Talspersoner for de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Lugansk opplyser på sin side at de har mottatt totalt 124 fanger.

Søndagens fangeutveksling var varslet av partene på forhånd.

Lettelse

Utvekslingen begynte søndag formiddag og skjedde ved sikkerhetsposten Majorske. Fangene, som ble brakt til området med busser, bar med seg poser med eiendeler under utvekslingen, som varte i flere timer. Blant fangene var det både soldater og sivile.

Noen av dem som ble overlevert til ukrainske myndigheter, fortalte at de ufrivillig hadde blitt en del av konflikten da de forsøkte å besøke familiemedlemmer i Øst-Ukraina.

– Jeg er så glad, sier en kvinne etter å ha blitt overlevert til ukrainske myndigheter. 24-åringen, som sier hun heter Victoria, forteller at hun for tre år siden ble dømt til tolv års fengsel for «landsforræderi» etter å ha dratt til Lugansk for å besøke sine foreldre.

Flere utvekslinger

Den siste store fangeutvekslingen mellom separatister og ukrainske styrker fant sted i desember 2017 da 233 opprørere ble byttet mot 73 ukrainere.

For tre måneder siden utvekslet Ukraina 35 fanger med Russland, som løslot det samme antallet.

Avtalen som førte fram til søndagens fangeutveksling, ble forhandlet fram under et møte mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin i Paris tidligere i desember.

I en uttalelse fra Kreml søndag omtaler Putin fangeutvekslingen som positiv.

Tusenvis drept

Møtet i Paris var første gang Zelenskyj og Putin møttes. Da klarte de ikke å finne fram til et kompromiss for å få slutt på den fem år lange krigen, men de ble enige om fangeutvekslinger og å gjenoppta fredsprosessen.

Også Frankrikes statsminister Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel deltok på møtet i Paris.

Over 13.000 mennesker er drept og 1 million er drevet på flukt etter at separatister med russisk støtte startet kampen for løsrivelse i 2014.

