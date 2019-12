Amerikaner siktet for hatkriminalitet etter knivangrep mot jødisk feiring i New York

utenriks

Angrepet fant sted i leiligheten til en rabbiner i Monsey nord for New York City lørdag. En 37-åring fra Harlem ble pågrepet to timer senere. Han var da i besittelse av en blodig machete, ifølge politiet.

Påtalemyndigheten har opplyst at de har funnet håndskrevne dokumenter i mannens bolig der det refereres til jøder og antisemittisme. På en telefon som lå i mannens bil, er det også funnet gjentatte søk på spørsmålet «Hvorfor hatet Hitler jøder?» og «Tyske jødiske templer nær meg».

Han er siktet for fem forhold som alle har en strafferamme på livsvarig fengsel, og han er ventet å bli framstilt for varetektsfengsling i White Plains, som også ligger nord for New York City.

Ifølge mannens far er han ikke tidligere straffedømt, men han skal ha en lang historie med psykiske lidelser og sykehusinnleggelser.

Mannens forsvarer, Michael Sussman, sier han vil be om en umiddelbar undersøkelse av 37-åringens mentale helse.

Etter angrepet har lokale myndigheter fordømt det de omtaler som en bølge med antisemittiske angrep mot jødiske samfunn.

