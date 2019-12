Forskere dømt i Kina for ulovlig praktisering av medisin

utenriks

He Jiankui, som ledet utviklingen av de genetisk modifiserte babyene, ble dømt til tre års fengsel og en bot på 3 millioner yuan (knapt 4 millioner kroner). To andre forskere fikk lettere dommer.

He sa for vel ett år siden at han hadde vært med på å lage to genetisk modifiserte tvillinger som ble født i november 2018. Kunngjøringen utløste en verdensomfattende debatt om den etiske siden av genetisk modifiserte mennesker.

Han var også involvert i utviklingen av en tredje genetisk modifisert baby.

(©NTB)