Minst fire drept i amerikanske luftangrep i Somalia

Regjeringen i Somalia har gitt den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab skylda for lørdagens bilbombeangrep, som var det dødeligste i landet på to år.

– De presise luftangrepene var rettet mot al-Shabaab-krigere som var ansvarlige for terrorangrep mot uskyldige somaliske borgere og som koordinerte med al-Qaida, heter det fra USAs Afrika-kommando (AFRICOM).

AFRICOMs foreløpige konklusjon er at to luftangrep drepte to opprørere og ødela to kjøretøy i Qunyo Barrow, mens et tredje angrep drepte to opprørere i Caliyoow Barrow.

Mange sårede

Opprørsgruppa al-Shabaab, som siden 2017 har vært gjenstand for et økende antall amerikanske luftangrep, har opp gjennom årene stått bak en rekke bombeangrep i Somalia.

Men ingen gruppe har foreløpig tatt på seg ansvaret for bilbomben som lørdag drepte minst 79 mennesker og såret over 100 andre utenfor et skattekontor i hovedstaden Mogadishu.

16 av de drepte var universitetsstudenter som satt på en buss da bomben gikk av. Tyrkia sendte et militærfly med leger til Mogadishu, og flyet evakuerte søndag 16 hardt skadde ofre til sykehus i Tyrkia.

Kontrollerer landområder

Al-Shabaab har ført et væpnet opprør mot Somalias regjering i over ti år og kontrollerer deler av landets sørlige og sentrale regioner. Selv om gruppa har tapt territorium og ble fordrevet fra Mogadishu for flere år siden, har opprørerne fortsatt å utføre blodige angrep mot militære og sivile mål, restauranter og hoteller i byen.

Siden 2015 har det vært 13 angrep i Somalia med over 20 drepte. Elleve av angrepene har funnet sted i hovedstaden, og samtlige ble utført med bilbomber, ifølge nyhetsbyrået AFPs oversikt.

I oktober 2017 ble over 500 mennesker drept og 300 såret av en lastebilbombe i Mogadishu. al-Shabaab fikk skylda, men tok aldri på seg ansvaret for angrepet som utløste massiv fordømmelse i den somaliske befolkningen. Noen analytikere mener at opprørerne ikke turte å si at de sto bak da det ble klart at deres strategi med å avsløre regjeringens svakhet, slo kraftig tilbake på dem selv.

Sivile ofre

De amerikanske luftangrepene søndag var ifølge AFRICOM koordinert med den somaliske regjeringen. USAs president Donald Trump erklærte i april 2017 det sørlige Somalia for «et område med aktive fiendtligheter». Siden har det vært en kraftig økning i antall amerikanske fly- og droneangrep i det afrikanske landet.

USA oppga i vår å ha utført 110 luftangrep i Somalia over en periode på to år. Etter å ha gransket bare fem av angrepene slo Amnesty International i en rapport i vår fast at minst 14 sivile var drept. Det avviste USA, som hevder å ha drept til sammen 800 personer og at samtlige var «terrorister».

Global trussel

Al-Shabaab erklærte troskap til terrornettverket al-Qaida i 2010. Det anslås at gruppa består av mellom 5.000 og 9.000 væpnede menn.

– Al-Shabaab utgjør en global trussel med mål om å utføre voldsaksjoner regionalt og også på amerikansk grunn, sier AFRICOMs generalmajor William Gayler, som søndag legger til at ingen sivile ser ut til å ha blitt drept i de siste luftangrepene.

