New Yorks guvernør omtaler knivangrepet på jøder som terror

Få timer etter angrepet stanset politiet en 37 år gammel mann i Harlem i New York, mistenkt for ugjerningen. Han hadde blod over hele seg da han ble arrestert. Senere ble han formelt siktet for drapsforsøk på de fem som ble skadd, og for å ha begått innbrudd.

Under fengslingsmøtet søndag nektet han straffskyld etter siktelsen. Mannen ble varetektsfengslet, og dommeren satte en kausjon på fem millioner dollar.

Ba for sitt liv

Hendelsen lørdag skjedde da gjerningsmannen tok seg inn i rabbinerens bolig der flere titalls personer var samlet for å tenne hanukkalys like før klokken 22 på kvelden i Monsey, en småby nord for storbyen New York.

– Jeg ba for livet mitt. Han begynte å angripe folk umiddelbart etter at han kom inn døren. Vi hadde ingen mulighet til å reagere. Vi så at han trakk fram en kniv fra en slire. Den var på størrelse med et kosteskaft, sier Aron Kohn, som var blant gjestene i rabbinerens bolig.

Fem personer ble påført stikkskader. Angriperen forsvant deretter ut igjen og forsøkte å ta seg inn i synagogen som ligger i nabobygningen. Men folk i synagogen hørte skrik fra rabbinerens bolig og låste synagogens dør av frykt. Dermed klarte ikke angriperen å ta seg inn, ifølge Kohn.

Tilstanden er kritisk for én av de fem som ble såret. Rabbinerens sønn er blant de sårede, ifølge Cuomo.

Pågripelse

Noen timer etter knivstikkingen uttalte politisjef Brad Weidel i Ramapo at politiet hadde funnet et kjøretøy som den mistenkte angriperen hadde stukket av fra åstedet med. Natt til søndag opplyste politiet at en mistenkt person var blitt pågrepet, skriver The New York Times.

Politiet har navngitt mannen og opplyst at han er 37 år gammel, og at han tidligere er arrestert for å ha angrepet en politihest. Motivet for den siste ugjerningen er ukjent, men FBI har bedt om godkjenning fra retten til å gå gjennom hans kontoer på sosiale medier og undersøke om han har hatt mentale lidelser.

New York-guvernør Cuomo kaller angrepet innenlandsk terrorisme og har beordret delstatspolitiets hatkrimgruppe til å etterforske saken.

– Motiveres av hat

– De motiveres av hat. De gjennomfører masseangrep. Dette er terrorister i USA som gjennomfører terror mot andre amerikanere, og det er slik vi må håndtere det, sa Cuomo.

Også president Donald Trump kommenterte knivangrepet og beskrev det som rystende og at «vi må alle enes om å bekjempe og utslette den onde svøpen av antisemittisme».

Pastor Wendy Paige i menigheten 37-åringen og hans mor tilhører, sa at 37-åringen led av mental sykdom, og at familien tror det må ha vært utløsende faktor for knivangrepet, ikke et hat mot jøder.

Flere angrep

Lørdagens angrep var det siste i en rekke angrep mot jøder i New York-regionen den siste tiden. Bare i New York by mottok politiet denne uken minst seks meldinger om angrep som ser ut til å være knyttet til jødehat, og åtte angrep siden 13. desember.

New York bys ordfører Bill de Blasio sa fredag at politiet skal øke sin tilstedeværelse i bydeler der det bor mange jøder.

Tre mennesker ble 10. desember drept i et skyteangrep inne i en jødisk matbutikk i Jersey by. En person og to politifolk ble såret. Like før angrepet ble en politimann skutt og drept på et gravsted like i nærheten. De to antatte gjerningsmennene ble begge skutt og drept av politi.

