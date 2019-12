Taliban avviser at de planlegger våpenhvile

utenriks

I en kunngjøring fra Taliban vises det til rykter de siste dagene om en våpenhvile. Det har Taliban ingen planer om, heter det.

Det var søndag meldt at et møte i Talibans øverste råd var enig om en våpenhvile som kunne vare i ti dager, nok til å inngå en fredsavtale med USA.

USA og Afghanistan har lenge bedt om en våpenhvile med Taliban. USA er interessert i en fredsavtale for å kunne hente hjem sine rundt 12.000 soldater fra Afghanistan.

I en fredsavtale krever USA et løfte fra Taliban om at Afghanistan ikke skal brukes som base for terrorgrupper, og USA sier også at en våpenhvile må inngås før en fredsavtale kan undertegnes.

Taliban på sin side har lenge krevd at USA først må trekke sine styrker ut av landet før det kan bli tale om en fredsavtale.

Uten en våpenhvile må Afghanistans befolkning og USA forberede seg på en ny vinter med blodig krigføring etter at USAs president Donald Trump tidligere i år avlyste videre forhandlinger som følge av et Taliban-angrep.

Tidlig mandag morgen ble 14 afghanske soldater drept i et Taliban-angrep i den nordlige delen av landet. Taliban tok raskt på seg ansvaret for angrepet.

Taliban har i dag kontrollen over rundt halve Afghanistan og utfører daglig angrep mot afghanske og amerikanske sikkerhetsstyrker, parallelt med angrepene som IS gjennomfører. Mange sivile blir også drept i disse angrepene.

