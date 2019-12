Tyrkias regjering ber de folkevalgte godta utplassering av styrker i Libya

utenriks

Den tyrkiske regjeringen begrunner forslaget med at konflikten i det nordafrikanske landet kan komme til å eskalere og true Tyrkias interesser.

De folkevalgte er blitt innkalt til et hastemøte torsdag for å stemme over forslaget, ifølge det tyrkiske statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa opprinnelig at forslaget ville bli lagt fram for nasjonalforsamlingen etter en vinterpause, som slutter 7. januar.

– Vurderer å sende opprørssoldater

Ifølge fire høytstående kilder vurderer Tyrkia å sende syriske opprørssoldater til Libya, melder nyhetsbyrået Reuters.

To ulike regjeringer kjemper om makten i Libya. Den ene har base i hovedstaden Tripoli og er internasjonalt anerkjent som landets legitime regjering. Den andre har base i Benghazi øst i landet og ledes av krigsherren Khalifa Haftar.

Hver av administrasjonene har støtte fra en rekke militsgrupper, og til tross for en internasjonal våpenembargo har begge mottatt militær hjelp fra utenlandske aktører.

Mens Haftars administrasjon i Benghazi har støtte fra Russland, Egypt, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Jordan, har regjeringen i Tripoli fått hjelp av Tyrkia, Qatar og Italia.

I helgen sa presidenten i Libyas nasjonalforsamling, Aguila Saleh, at de ikke godtar at Tyrkia sender militære styrker for støtte den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli. Nasjonalforsamlingen holder til i Benghazi.

Avviser forflytninger

På den andre siden ga Libyas FN-støttede regjering i Tripoli før jul grønt lys til militærhjelp fra Tyrkia.

I krigen i Syria er Tyrkia alliert med en rekke ulike opprørsmilitser som har kjempet mot det syriske regimet og den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria.

De fleste tyrkiskstøttede gruppene er samlet i en allianse som Tyrkia har gitt navnet Syrias nasjonale hær (SNA).

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har hevdet at 300 syriske opprørssoldater allerede er stasjonert i Libya, og at flere får opplæring i tyrkiske militærleirer, men Reuters' kilder avviser at slike forflytninger er gjort foreløpig.

Ber om tilbakeholdenhet

Egypts utenriksminister Sameh Shoukry og hans italienske kollega Luigi De Maio fastslo mandag at de ikke ønsker utenlandsk militær intervensjon i Libya. De to diskuterte den siste tidens utvikling i borgerkrigen i det nordafrikanske landet i en telefonsamtale.

Tidligere samme dag ba Frankrike og Egypt «om den største tilbakeholdenhet» fra libyske og andre lands myndigheter for å hindre at konflikten i landet eskalerer.

FNs spesialutsending til Libya, Ghassan Salame, advarer også mot at militæravtalen mellom regjeringen i Tripoli og Tyrkia kan føre til en eskalering av konflikten i landet.

I et intervju med Le Monde forteller han at ser en «internasjonalisering av konflikten», hvor flere ytre krefter er innblandet.

Russiske leiesoldater

– Vi har sett leiesoldater fra flere nasjonaliteter, inkludert russere, ankomme for å støtte Haftars styrker i Tripoli, sier han.

Haftars styrker innledet tidligere i år en militæroffensiv mot hovedstaden i et forsøk på å drive den internasjonalt anerkjente regjeringen ut.

Tyrkia inngikk i slutten av november en avtale om sikkerhetssamarbeid med regjeringen i Tripoli. Den innebærer blant annet en utvidelse av Tyrkias kontinentalsokkel i Middelhavet.

Både Egypt og Saudi-Arabia har uttrykt misnøye med avtalen, og den er blitt fordømt av Hellas og Kypros, som selv har sterke interesser i de aktuelle havområdene, der det er funnet store gassreserver.

(©NTB)