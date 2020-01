Studie: Brannene har forferdelige konsekvenser for Australias dyreliv

utenriks

Miljøforskere kommer nå med et kraftig varsku om hvilke konsekvenser de voldsomme brannene har for Australias ville dyr.

– Bortimot 480 millioner er blitt rammet i New South Wales. Det vil ikke si at 480 millioner har dødd som følge av brannene, fordi noe vil være mobilt, sier Dickham i et intervju med 7NEWS.com.au.

Han legger til at fugler kan fly vekk og komme tilbake, og at reptiler, som firfisler og slanger, kan krype under bakken.

Ifølge Dickham vil det ta lang tid å bygge opp bestandene igjen.

Studien det vises til, er laget ved University of Sydney og gjelder kun for New South Wales. De voldsomme brannene herjer også i delstaten Victoria, som ligger lenger sør.

(©NTB)