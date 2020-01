Trump advarer Erdogan mot Libya-operasjon

utenriks

En talsmann for Det hvite hus opplyser at Trump snakket med Erdogan på telefon torsdag. Trump skal her ha vært tydelig på at utenlandsk innblanding vil ytterligere komplisere situasjonen i Libya.

Uttalelsen fra Trump kommer etter at Tyrkias nasjonalforsamling torsdag stemte for å sende tyrkiske styrker til Libya for å støtte landets internasjonalt anerkjente regjering.

Regjeringen i Tripoli har siden april i fjor vært under angrep fra opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits.

Haftar støttes av Saudi-Arabia, Egypt og Jordan blant flere.

(©NTB)