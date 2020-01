Tusenvis av somaliere i protesttog etter blodig terrorangrep

utenriks

Demonstrantene krevde slutt på den dødelige volden og terrorangrepene som rammer byen med jevne mellomrom.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab tok på seg ansvaret for lørdagens angrep, som var rettet mot to tyrkiske ingeniører. For første gang beklaget gruppa at mange sivile somaliere også mistet livet da bomben eksploderte rett ved et travelt trafikknutepunkt.

Demonstrantene blokkerte enkelte gater, og noen hadde plakater der det sto at de ikke lenger kunne godta «disse avskyelige drapene på våre brødre og søstre».

Mogadishus ordfører advarte demonstrantene mot å gi penger til al-Shabaab i håp om å få beskyttelse.

– Disse eksplosjonene vil drepe barna deres selv om dere betaler terroristene, sa han.

(©NTB)