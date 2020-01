Én drept i knivangrep i park ved Paris

utenriks

Angrepet skjedde i forstaden Villejuif fredag ettermiddag. Mannen knivstakk flere tilsynelatende tilfeldige personer. Han flyktet deretter til nabokommunen L'Haÿ-les-Roses der han ble skutt og drept av politiet, ifølge franske medier.

Ett av ofrene, en 56 år gammel mann som var ute og gikk tur med sin kone, døde kort tid etter av skadene, opplyser lokale etterforskere.

For en av de sårede er tilstanden kritisk, melder BFMTV.

Motivet for angrepet er foreløpig ikke kjent, og under en pressekonferanse like ved åstedet fredag ettermiddag ble det ikke sagt noe om et eventuelt motiv.

Etterforskningen ledes av lokale påtalemyndigheter, ikke Frankrikes nasjonale antiterrorenhet, noe som tyder på at angrepet ikke blir håndtert som terror.

Både Villejuif og L'Haÿ-les-Roses ligger 7–8 kilometer sør for Paris sentrum.

Både politisjefen i Paris, Didier Lallement, og statssekretær i innenriksdepartementet, Laurent Nunez, besøkte fredag parken der knivangrepet skjedde.

