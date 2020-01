utenriks

USA likviderte natt til fredag en fremstående iransk general i Bagdad, og Michel minner om at Irak er et svært skjørt land.

– For mange våpen og for mange militser forsinker prosessen med å vende tilbake til et normalt dagligliv for Iraks innbyggere, sier Michel.

– Det er en risiko for en generell oppblussing av volden i hele regionen og for at mørke terrorkrefter skal blomstre opp i perioder med religiøse og nasjonalistiske spenninger, sier han.

