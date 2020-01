Senator hardt ut mot USAs likvidasjon av Soleimani

utenriks

– Likviderte USA akkurat, uten Kongressens autorisasjon, Irans nest mektigste mann, for med viten og vilje å utløse en potensielt massiv regional krig? spør demokraten fra Connecticut på Twitter.

Murphy bestrider ikke at lederen for elitestyrken i den iranske Revolusjonsgarden, general Qasem Soleimani, var en svoren fiende av USAs interesser i Midtøsten, men mener likevel at president Donald Trump har krysset en grense.

– Likvidasjonen blir rettferdiggjort med at den skal hindre framtidige angrep. En av grunnene til at vi generelt sett ikke likviderer andre lands politiske ledere, er vissheten om at dette vil føre til drap på flere, ikke færre amerikanere. Dette bør virkelig bekymre oss, fortsetter Murphy.

Hvilke følger likvidasjonen av Soleimani vil få, er et åpent spørsmål, mener han.

– De nykonservative som i kveld slår seg på brystet, bør huske at de største tabbene globale stormakter gjør, er å bruke militærmakt på kompliserte steder med få venner, uten å ta hensyn til konsekvensene, skriver Murphy.

(©NTB)