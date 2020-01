USA svartelister Cubas forsvarssjef

utenriks

Departementet framholder at forsvarssjef, general Leopoldo Cintra Frias, har ansvaret for den delen av cubansk politikk som bidrar til å holde venstreorienterte Maduro ved makten. Også to av hans barn svartelistes.

I en uttalelse torsdag anklager USAs utenriksminister Mike Pompeo Cubas revolusjonære styrker (MINFAR) for innblanding i menneskerettighetsbrudd og overgrep i Venezuela, deriblant tortur og umenneskelig behandling av venezuelanere som er imot Maduro.

USA er ett av over 50 land som har anerkjent Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó som landets rettmessige leder. Norge er ikke blant disse.

Både Cuba, Russland og Kina støtter fortsatt Maduro.

