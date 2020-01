Amerikanere protesterer mot USAs aksjoner i Midtøsten

utenriks

Utenfor Det hvite hus i Washington hadde om lag 200 personer samlet seg mens de sang og ropte slagord som «ingen krig med Iran» og «ingen rettferdighet, ingen fred, USA ut av Midtøsten».

Mange holdt opp plakater, og på en av dem sto det «Trenger du en distraksjon? Start en krig!»

– Vi vil ikke tillate at landet vårt ledes inn i en ny, uforsvarlig krig» sa en av dem som holdt appell utenfor Det hvite hus.

Blant demonstrantene var Hollywood-stjernen og aktivisten Jane Fonda.

Det ble holdt lignende protester i over 70 andre amerikanske byer. I New York protesterte flere hundre mennesker på Times Square med plakater med tekster som «Stopp bombingen av Irak» og «Ingen krig eller sanksjoner mot Iran». I Chicago troppet demonstranter opp utenfor Trump Tower for å protestere.

Også i London var det demonstrasjoner mot USAs angrep. Flere Labour-politikere deltok i demonstrasjonen og oppfordret USA og Iran til å vise tilbakeholdenhet.

