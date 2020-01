Guaidó nektet adgang nasjonalforsamlingen i Venezuela

utenriks

Da Guaidó og andre opposisjonspolitikere søndag var på vei inn til avstemning i parlamentsbygningen i landets hovedstad Caracas, ble de stanset av politimenn. De blokkerte inngangen og nektet å slippe dem inn.

Guaidó forsøkte å klatre over gjerdet, men ble hindret av politiet.

Med et stort fravær av opposisjonspolitikere ble avstemningen likevel avholdt inne i parlamentet. Luis Parra, som nå støtter landets president Nicolás Maduro, ble valgt som ny leder i nasjonalforsamlingen. Parra var inntil desember en del av Guaidós opposisjonsallianse

Opposisjonen betegner avstemningen som et kuppforsøk fra Maduro-styrets side og beskylder Maduro for å ha «stjålet makten».

Guaidó og andre opposisjonspolitikere arrangerte derfor en alternativ avstemning i lokalene til El Nacional, en av landets største dagsaviser. Der ble Guaidó gjenvalgt som president av nasjonalforsamlingen

Guaidó erklærte seg som landets fungerende president for et år siden, i et forsøk på å utfordre leder Nicolás Maduro. Guaidó anerkjennes som landets president av over 50 land, deriblant USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

(©NTB)