Krigsfrykt sender gull og olje oppover – aksjekursene faller

utenriks

Den økte spenningen i kjølvannet av USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani skaper uro på de asiatiske børsene mandag. Iran truer med hevnangrep, noe USAs president Donald Trump sier vil bli besvart med «kraftig gjengjeldelse».

Tilspissingen av situasjonen i Midtøsten har visket ut den positive stemningen blant investorer som så fram til en varslet minihandelsavtale mellom USA og Kina. En effekt er at oljeprisen stiger, og nordsjøolje ble mandag solgt for over 70 dollar fatet, for første gang siden september.

– Dette er en uhyggelig vekker ingen ønsket seg i starten på det nye året. Investorene så for seg et marked i medvind etter at den første delen av en handelsavtale ble kunngjort. I stedet søker de nå etter en trygg havn, sier Stephen Innes i valutameglerselskapet AxiTrader.

En slik trygg havn, der mange plasserer penger i krisetider, er gull. Prisen på edelmetallet steg 1,4 prosent mandag til det høyeste nivået siden 2013. Japanske yen styrket seg mot amerikanske dollar.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt 1,9 prosent i løpet av mandagen. I Hongkong endte Hang Seng-indeksen ned 0,8 prosent. Shanghai-børsen, som er mindre påvirket av de øvrige finansmarkedene i verden, ble stående på stedet hvil.

Den negative utviklingen smittet også over på London, der FTSE 100-indeksen var ned 0,4 prosent i den tidlige handelen.

