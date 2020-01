Svartkledd folkehav tok farvel med iransk general

utenriks

Den 62 år gamle lederen for elitestyrken i Revolusjonsgarden ble likvidert i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad fredag.

Soleimani sto ayatolla Ali Khamenei nær, ble regnet som Irans nest mektigste mann og spilte en sentral rolle i landets forsvars- og utenrikspolitikk.

Søndag tok et folkehav farvel da generalens kiste ble fraktet gjennom byen Ahvaz sørvest i Iran og deretter sjiamuslimenes hellige by Mashhad nordøst i Iran.

Måtte utsettes

Søndag kveld skulle ayatolla Ali Khamenei og den øvrige iranske ledelsen etter planen ha deltatt i en minnestund ved Imam-Khamenei-moskeen i Teheran, men den måtte avlyses fordi gatene var så fulle av sørgende at det ikke lot seg gjøre å frakte kisten dit.

Seremonien ble derfor utsatt til mandag og flyttet til det store universitetstområdet i Teheran, der både Khamenei, president Hassan Rouhani og en rekke andre toppledere var på plass.

Ifølge iransk TV deltok «flere millioner» iranere i markeringene. De sterke følelsene var lett synlige i Teheran, der en enorm, svartkledd folkemengde samlet seg, bare brutt opp av røde sjia-flagg og hvite plakater.

– Forrige gang jeg så en slik folkemengde var under ayatolla Khomeinis begravelse for 30 år siden, sier journalisten Maziar Khosravi.

De sørgende ropte «død over USA» og «død over Israel» mens de marsjerte gjennom byens sentrum.

Gråt åpenlyst

Khamenei ledet bønnen ved kisten og gråt på et tidspunkt åpenlyst, noe også mange av de frammøtte gjorde.

Etter seremonien, som ble direktesendt på nesten alle landets TV-kanaler, ble generalens kiste transportert til Azadi-plassen vest i Teheran, der det store Frihetstårnet troner og en ny seremoni ventet.

Store menneskemengder hadde tatt oppstilling langs den 3 kilometer lange ruten, og rop om hevn over USA runget.

Lovet hevn

Hevn var også et sentralt tema i talene Soleimanis datter Zeinab holdt under seremonien på universitetet.

– Gale Trump, du må ikke tro at det hele er over med min fars martyrdom, sa Zeinab Soleimani, som la til at både USA og Israel nå har hevn i vente.

– Familiene til amerikanske soldater i det vestlige Asia kan nå bare vente på nyheten om at barna deres er døde, sa hun, til jubel fra folkemengden.

Soleimanis etterfølger som leder av Revolusjonsgardens Quds-styrke, Esmail Qaani, sto ved Khameneis side under minnemarkeringen og varsler også hevn.

Oppfordringer

Mens seremoniene pågikk, tok mange i Vesten til orde for å dempe spenningsnivået.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen oppfordret både Iran og Irak til ikke å ta skritt som eskalerer situasjonen ytterligere. Et utenriksministermøte i EU som var planlagt om to uker, er fremskyndet til fredag på bakgrunn av krisen.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tok til orde for en demping av spenningsnivået. Alliansen holdt mandag et krisemøte om situasjonen.

Stoltenberg la vekt på sikkerheten til Nato-styrkene, og sa at alliansen har suspendert sine aktiviteter på bakken i Irak på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Han avviste å svare på hvordan Nato vil reagere dersom Irak velger å sparke ut utenlandske styrker fra landet, med henvisning til behovet for å dempe spenningene.

Nato-sjefen slo også fast at Iran må unngå flere provokasjoner eller voldshandlinger.

Historisk

Fra Teheran skal Soleimanis kiste transporteres til Qom, en av sjiamuslimenes helligste byer og landets teologiske sentrum der mullaene får sin utdannelse.

Der skal det holdes minnestund foran et mausoleum, før kisten fraktes videre til Soleimanis fødested Kerman sørøst i Iran der han etter planen skal stedes til hvile tirsdag.

Det er første gang i historien at Iran ærer en mann ved å holde minneseremonier i flere byer, noe som ikke engang skjedde da den islamske republikkens grunnlegger ayatolla Ruhollah Khomeini døde i 1989.

