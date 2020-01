To store priser til «1917» under årets Golden Globe

utenriks

Sam Mendes, som har skrevet og produsert «1917», ble i tillegg hedret med prisen for beste regissør.

I sin takketale dedikerte han filmen til bestefar Alfred Hubert, som døde under første verdenskrig. Bestefaren var hans inspirasjon til å lage filmen, ifølge People.

– Han meldte seg til første verdenskrig. Han var 17 år. Og jeg håper har ser ned på oss nå. Og jeg håper inderlig at det aldri, aldri skjer igjen, sa Mendes.

Det er andre gang 54-åringen mottar prisen som beste regissør. I 1999 vant han prisen for «American Beauty».

I år danket Mendes ut flere kjente navn på listen, deriblant Todd Phillips og Quentin Tarantino.

Flere priser til Tarantino

Men Tarantino forlot ikke prisutdelingen tomhendt. Han fikk prisen for beste filmmanus for «Once Upon a Time in Hollywood».

Filmen vant også prisen for beste musikal eller komedie.

I tillegg fikk Leonardo DiCaprio prisen for beste mannlige skuespiller i musikal eller komedie, mens Brad Pitt vant prisen som beste mannlige birolle. Begge for rollene i Tarantinos film.

Beste mannlige dramaskuespiller ble Joaquin Phoenix for hans rolle i «Joker», mens Renée Zellweger ble hedret for sin rolle i «Judy».

Beste kvinnelige birolle gikk til Laura Dern for «Marriage Story».

Netflix lå godt an

Netflix hadde gode muligheter til å vinne under søndagens utdeling, og lå langt foran de tradisjonelle studioene med 17 nominasjoner for film og 34 nominasjoner totalt.

Men etter prisutdelingen måtte de se seg slått av både HBO og Sony.

HBO, som hadde 15 filmnominasjoner, vant fire priser. Blant dem beste dramaserie og beste mannlige dramaskuespiller.

Sony vant tre priser, mens Netflix vant to.

Fokus på klima

En av kveldens første vinnere, Russell Crowe, uteble fra prisutdelingen. Han valgte å bli hjemme i Australia for å beskytte familien og hjemmet mot brannene som herjer i landet.

Takketalen hans ble lest opp av skuespiller Jennifer Aniston, etter at Crowe vant prisen for beste skuespiller i en miniserie.

– Tragedien som utspiller seg i Australia, skyldes klimaendringer. Vi må handle basert på vitenskap, flytte vår globale arbeidskraft til fornybar energi, og respektere planeten vår som det unike og fantastiske stedet den er. Gjør vi det, har vi en framtid, leste Aniston opp på vegne av Crowe, ifølge bransjemagasinet Variety.

