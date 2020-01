Kraftig jordskjelv på Puerto Rico

utenriks

Det er meldt om skader på bygninger og jordras etter skjelvet, men foreløpig ikke om omkomne eller skadde.

Det første skjelvet fant sted i 6.30-tida lokal tid tirsdag og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen rett sør for Puerto Rico, U.S. Geological Survey.

Skjelvet ble etterfulgt av flere kraftige etterskjelv, og skapte stor frykt blant innbyggere og turister i den populære feriebyen Guayanilla på sørkysten av øya.

Et mindre jordskjelv med styrke 5,8 ødela fem boliger på øya mandag.

Puerto Rico har vært amerikansk koloni siden 1898, men innbyggerne der har ikke stemmerett i amerikanske valg.

