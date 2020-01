Flere flyselskaper flyr utenom Midtøsten etter eskaleringen i konflikten

utenriks

Det australske flyselskapet Qantas har bedt pilotene på ruten mellom London og Perth om å fly utenom de to landene. Det gjør at flyene må ta færre passasjerer og mer drivstoff for å kunne bli i lufta mellom 40 og 50 minutter ekstra.

Også Air France, KLM og Lufthansa flyr utenom Iran og Irak inntil videre. Flere flyselskaper har også kansellert flygninger til Iran og Irak.

Malaysia Airlines og Singapore Airlines dirigerer også flyene sine utenom iransk luftrom.

Norwegian fortsetter sine flyginger over iransk luftrom, på flyginger til og fra Dubai.

Selskapet skriver i en epost til NRK at de er i tett dialog med luftfartsmyndigheter og at de forholder seg til disse.

– Sikkerheten for våre passasjerer og vår besetning har alltid absolutt høyeste prioritet, skriver selskapet.

(©NTB)