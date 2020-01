Iran varslet angrep på forhånd

utenriks

Det er ikke meldt om drepte eller sårede etter missilangrepet mot Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen og basen i Arbil kurdisk Nord-Irak.

Både Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi, statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsdepartementet i Finland opplyser at angrepet ble varslet på forhånd, og at soldatene derfor rakk å gå i tilfluktsrommene.

– Vi mottok en offisiell muntlig beskjed fra Iran om at det iranske svaret på likvideringen av Qasem Soleimani var begynt eller ville begynne om kort tid, og at angrepet ville begrense seg til steder der det befant seg amerikanske styrker i Irak, men uten at disse ble spesifisert, heter det i en kunngjøring fra Abdul-Mahdis kontor.

Finland ble også varslet på forhånd, bekrefter forsvarsdepartementet i landet overfor avisen Ilta-Sanomat. Hvor varselet kom fra, og hvor konkret det var, blir ikke opplyst.

De rundt 70 norske soldatene på Ain al-Asad-basen rakk også å gå i tilfluktsrommet før missilene slo ned, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB. Heller ikke hun sier hvor varselet kom fra, men understreker at missilene ikke rammet tilfeldig.

– Det var et presisjonsangrep mot den amerikanske delen av anlegget, sier Solberg.

