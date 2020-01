Trump demper Iran-retorikken

utenriks

Han åpnet talen med å si at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Uttalelsene kommer etter at Iran natt til onsdag rettet et rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak, som et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

– Soleimanis hender var dynket i blod. Han burde ha blitt tatt av dage for lenge siden. Ved å fjerne ham har vi sendt et viktig budskap, sa Trump.

Nato og sanksjoner

Presidenten oppsummerte kort det iranske angrepet som fant sted natt til onsdag og skrøt av amerikanske styrker. Han framhevet betydningen av varslingssystemet.

Trump sa også at han vil be Nato om hjelp i regionen.

– I dag ber jeg Nato om å bli langt mer involvert i Midtøsten-prosessen, sa han.

Uttalelsen kom dagen etter at Nato kunngjorde at alliansen, av hensyn til sikkerhetssituasjonen, forflytter deler av sitt personell i landet. Enkelte flyttes til andre deler av Irak, mens enkelte flyttes til andre land i regionen.

Nato har til nå hatt rundt 500 soldater i Irak der de har bistått irakiske sikkerhetsstyrker med trening.

Kort tid etter Trumps tale onsdag forelå det ennå ingen reaksjoner fra Nato etter hans budskap om å be alliansen øke Midtøsten-engasjementet.

Presidenten sa også i sin tale at USA umiddelbart innfører flere økonomiske sanksjoner mot det iranske regimet.

– De vil bli stående inntil Iran endrer sin oppførsel, sa Trump, som skrøt av USAs militære kapasitet, og la til at økonomisk avskrekking er det beste våpenet.

Trenger avtale

Trump kommenterte atomavtalen med Iran, som USA først trakk seg fra, og som Iran i ettertid gradvis har gått bort fra.

– Iran må forlate atomambisjonene. Tiden er inne for at de øvrige signaturlandene i avtalen innser realiteten. De må bryte ut fra restene av avtalen, sa presidenten.

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016.

– Vi må jobbe sammen for å få til en avtale med Iran som gjør verden til et tryggere og sikrere sted, sa Trump.

Olivengren

Trump ramset opp angrep i Midtøsten som han sa Iran har stått bak gjennom årene. Han viste til USAs innsats i kampen mot IS og drapet på IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

– Vi drepte IS-leder Baghdadi. Han sto bak halshogginger av kristne og muslimer. Han var et monster. Han prøvde å bygge opp igjen IS-kalifatet, men klarte det ikke. IS er en naturlig fiende av Iran. Ødeleggelsen av IS er bra for Iran. Vi bør samarbeide om dette og andre prioriterte saker, sa Trump.

Trump kom også med et forsonende budskap til regimet i Teheran:

– Irans befolkning og ledere: Vi ønsker at dere skal få en flott framtid og en framtid som dere fortjener, med velstand og harmoni med verdens nasjoner. USA står klar til å omfavne fred med alle som ønsker det, sa Trump.