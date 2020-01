Coronavirus kan stå bak mystisk sykdomsbølge i Kina

utenriks

De medisinske myndighetene i Wuhan meldte søndag at 59 pasienter har blitt diagnostisert med lungebetennelsen, og at tilstanden var alvorlig for sju av disse. Statskringkasteren CCTV meldte onsdag at åtte pasienter var friske og utskrevet.

En gruppe forskere har nå analysert virusets gensekvens og foreløpig konkludert at det er snakk om en ny type coronavirus. Det samme viruset er funnet hos 15 pasienter.

Coronavirus kan ramme både dyr og mennesker\ og er blant de vanligste årsakene til forkjølelse. Visse arter kan også gi opphav til mer alvorlige luftveisinfeksjoner, som for eksempel sars og mers.

Framveksten av viruset har ført til uro og bekymring i landet idet mange millioner mennesker gjør seg klare til å reise for å feire det kinesiske nyttåret senere denne måneden. De smittede har fått feber, pustevansker og lungeskader.

Sykdommen har ført til oppstyr i blant annet Taiwan, Hongkong, Sør-Korea, Thailand og på Filippinene. Myndigheter flere steder har sagt at de vil sette opp karantenesoner og gjøre grundige undersøkelser av reisende fra Kina.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det ikke er nødvendig med reiseforbud i Kina.

(©NTB)